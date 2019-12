Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Einbrecher erbeuten Geld

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Mehrere Hundert Euro erbeuteten Kriminelle am frühen Freitagmorgen (06.12) aus einem Wohnheim in der Borsdorffstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Eindringlinge innerhalb von eineinhalb Stunden über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Gebäudes. Als der Einbruch gegen 2 Uhr bemerkt wurde, fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Wegen des Einbruchs hat die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden (06151/969-0).

