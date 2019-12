Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal-Gadernheim: Wäschekorb aus Auto entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Lautertal (ots)

Am Donnerstagabend (5.12.) geriet ein in der Neunkirchner Straße geparkter schwarzer BMW in das Visier Krimineller. Gegen 19.30 Uhr nutzten die Täter offenbar die kurze Abwesenheit des Besitzers aus und entwendeten aus dem Kofferraum einen mit Lebensmitteln befüllten Wäschekorb. Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 140 Euro beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Bensheim, unter der Rufnummer 06251/84680, in Verbindung zu setzen.

