Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Bensheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag (4.-5.12.) die Räume eines Kindergarten in der Jacob-Löhr-Straße heimgesucht und durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von mindestens 200 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute und traten unerkannt die Flucht an. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06251/84680 erbeten.

