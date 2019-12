Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Otzberg-Lengfeld (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Sebastian-Schwarz-Straße in Otzberg-Lengfeld in Richtung Dreispitz. Dabei stieß er mit zwei auf dem Gehweg abgestellten Mülltonnen zusammen und verursachte zudem an einer Grundstücksmauer weiteren Schaden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug blieb bislang ohne Erfolg. Die Schäden an dem flüchtigen Fahrzeug müssten sich auf der Beifahrerseite befinden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können oder denen an diesem Abend in Otzberg-Lengfeld rasant fahrende Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Becker, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

PHKin Gunkel

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell