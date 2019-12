Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Klein-Zimmern: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Groß-Zimmern, Ortsteil Klein-Zimmern (ots)

Viel Geduld mussten Autofahrer am Donnerstagabend (05.12.2019) mitbringen, nachdem es um 17.30 Uhr auf der K 126 zwischen Dieburg und Klein-Zimmern zu einem Verkehrsunfall kam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-Jähriger Reinheimer mit seinem Auto die Kreisstraße in Richtung Klein-Zimmern, als ein 59-Jähriger Dieburger mit seinem Auto aus der Einfahrt eines Hofladens auf die Straße fuhr und es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrer mussten mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Die Straße war für die Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt.

