Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Hotelrechnung nicht bezahlt

26-Jähriger in Untersuchungshaft

Babenhausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

In einem Babenhäuser Hotel soll ein 26-Jährige über das vergangene Wochenende (29.11 bis 02.12) ein Zimmer angemietet und nicht im vollen Umfang gezahlt haben. Ohne die Endrechnung zu begleichen, habe er das Hotel verlassen. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Ermittlungen in einem weiteren Hotel in Babenhausen ausfindig gemacht und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 26-jährige Tatverdächtige am Mittwoch (04.12) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ unter anderem wegen dieser Tat und weiteren Betrugsstraftaten einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell