Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Über Fenster ins Haus

Pfungstadt (ots)

Wie der Polizei am Donnerstagmorgen (05.12) angezeigt wurde, sind bislang unbekannte Täter über ein aufgebrochenes Fenster in ein Haus in der Christian-Götz-Straße eingedrungen. Ob sie bei der anschließenden Suche nach Beute fündig wurden, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die Tatzeit kann bis zum Freitag (29.11) zurückliegen. Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

