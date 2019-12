Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gewaltsamer Übergriff auf Frau

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Montagabend, dem 02.12.2019 kam es gegen 18.00 Uhr im Treppenhaus eines Bürogebäudes in der Mina-Rees Straße in Darmstadt zu einem gewaltsamen sexuellen Übergriff eines bislang unbekannten Täters auf eine Frau. Nach ersten Erkenntnissen hat der Angreifer die Geschädigte um kurz nach 18 Uhr im Treppenaufgang eines Bürogebäudes in der Mina-Rees-Straße massiv bedrängt.

Laut der Geschädigten soll der Angreifer etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er hatte laut Beschreibung, kurze, dunkelbraune Haare sowie eine helle Haut und sprach hochdeutsch. Während der Tat soll er mit einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen, die an der Seite einen Aufdruck hatten und einer auffälligen grünen Jacke bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den beschriebenen Mann im Bereich der Mina-Rees-Straße wahrgenommen oder die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Hinweis an Medienvertreter: Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell