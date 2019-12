Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Zeilhard: Einbrecher flüchten mit Tresor

Reinheim-Zeilhard (ots)

Einbrecher verursachten am Mittwoch (04.12) einen Schaden von mehreren Tausend Euro, als sie in ein Haus im Roßbergring einbrachen. Zwischen 15 und 18 Uhr gelangten die Eindringlinge über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten. Aus diesen erbeuteten sie einen grauen Tresor. Kurz bevor die Täter flüchteten wurde eine Zeugin auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Eindringlingen verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter zum Abtransport des Tresors ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben könnten. Einer der Täter soll ein etwa 30 Jahre alter Mann gewesen sein, der von normaler Statur war. Er war dunkel gekleidet, trug eine Mütze und seine untere Gesichtshälfte war vermummt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des grauen Tresors geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

