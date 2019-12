Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Gezielt nach Geld gesucht

Michelstadt (ots)

Um Wechselgeld und einen Kleintresor mit Münzrollen im Wert von etwa 100 Euro stehlen zu können, stiegen Kriminelle am Mittwoch (4.12.) zwischen 2 Uhr und 13.45 Uhr in eine Gaststätte in der Kellereibergstraße ein. Für den Einbruch nutzten die Täter nach ersten Ermittlungen ein Fenster.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat zu dem Einbruch die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon: 06062 / 9530.

