Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Täter flüchten mit weißen Transporter

Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Aus einem Geschäft im Ulmenweg entwendeten Diebe Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen gelangten mindestens zwei Täter am frühen Donnerstagmorgen (05.12), um kurz nach 3 Uhr, über die aufgebrochene Eingangstür in das Geschäft. Anschließend sollen die Eindringlinge mit einem weißen Transporter in Richtung der Bundesstraße 26 geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Transporter geben können, werden gebeten, sich zu melden (06151/969-0).

