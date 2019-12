Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Einbruch scheitert/Von Spaziergängern gestört?

Trebur (ots)

Die Terrassentür eines Wohnhauses in der Poststraße wollten Unbekannte am Donnerstag (04.12.), gegen 18.00 Uhr, aufhebeln. Offenbar wurde die Kriminellen bei ihrem Einbruchsversuch von zwei zufällig am Haus vorbeilaufenden Spaziergängern bei der Tat gestört und suchten daraufhin sofort das Weite.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell