POL-DA: Trebur: Müllauto kippt in Bachlauf

Mit seinem Müllauto kippte ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer am Mittwoch (04.12.), gegen 11.50 Uhr, auf einem Feldweg im Bereich der Niersteiner Straße in einen neben der Fahrbahn verlaufenden Bachlauf. Der Brummifahrer verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Müllauto. Der Feldweg ist eigentlich durch ein Verkehrsschild für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

