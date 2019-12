Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Brand im Keller eines Hauses

Rimbach (ots)

Gegen 19.45 Uhr wurden am Mittwochabend (04.12.2019) Feuerwehr und Polizei über einen Brand im Keller eines Anwesens in Rimbach informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte "Im Kreuzwinkel" waren bereits einige zur Brandzeit anwesenden ca. 25 Bewohner auf der Straße oder mussten durch die Feuerwehr aus den Wohnungen geholt werden. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Das Feuer brach im Keller des Anwesens im Bereich von Matratzen aus und wurde durch die eingesetzte Feuerwehr rasch gelöscht. Dieser Raum wurde von der Polizei als Tatort beschlagnahmt und versiegelt. Ein Teil der Bewohner musste andernorts untergebracht werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gebäudeschaden von ca. 50.000EUR. Der Bürgermeister der Gemeinde Rimbach war vor Ort. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten an der Einsatzstelle keinen Hinweis auf den Verursacher erlangen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter 06252/7060 entgegen.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell