Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Schönmattenwag: Gebäudebrand -Erstmeldung-

Wald-Michelbach/Ober-Schönmattenwag (ots)

Im Wald-Michelbacher Ortsteil Ober-Schönmattenwag im Kreis Bergstraße steht ein Gebäude in Brand. Die beim Brandausbruch im Haus befindlichen drei Bewohner sind evakuiert. Zwei von ihnen wurden mit leichten Rauchgasintoxikationen ins Krankenhaus verbracht. Im Moment laufen die Löscharbeiten der örtlichen und hinzugezogenen umliegenden Feuerwehren. Der Notruf bei der Polizei ging um 19.40 Uhr ein. Im Moment gehen die Einsatzkräfte von einem Brandausbruch in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Zur Ursache können keine Angaben gemacht werden. Sie ist Gegenstand von Ermittlungen, die vermutlich erst am morgigen Tag bei einer Begehung des Brandortes durchgeführt werden können.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

