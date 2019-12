Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Fenster zur Gärtnerei aufgebrochen

Mühltal-Nieder-Ramstadt (ots)

Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten Einbrecher in eine Gärtnerei in der Dornwegshöhstraße. In der Zeit zwischen Montagnachmittag (02.12), gegen 16.40 Uhr, und Dienstagmorgen (03.12), bis kurz vor 7 Uhr, erbeuteten die Eindringlinge Geld aus den Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute und einem hinterlassenen Schaden von mehreren Hundert Euro, flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

