Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Messel (ots)

Mehrere Farbschmierereien wurden am Donnerstagmorgen (04.12) am Bürgerhaus, am Sportplatz, einer Bushaltestelle sowie an einer Turnhalle festgestellt. Bislang unbekannte Schmierfinken verursachten einen Schaden von mehreren Hundert Euro, weil sie die Fassaden besprühten. Festzustellen waren die Graffitis in der "Germannstraße", "Am Sportplatz", im "Kohlweg", als auch "Am steinernen Kreuz". Wie lange die Schmierereien dort schon geschrieben stehen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeirevier in Arheilgen entgegen (06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell