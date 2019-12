Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Ungebetene Gäste suchen Bürgerhaus auf

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots)

Außerhalb der Öffnungszeiten suchten allem Anschein nach ungebetene Gäste das Bürgerhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf. Am Dienstagmorgen (03.12) stellte man die zerstörte Eingangstür fest. Über diese gelangten die Eindringlinge augenscheinlich in die Räumlichkeiten, welche sie durchsuchten. Die anschließende Suche nach Beute verlief nach ersten Erkenntnissen erfolglos, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. Die Tatzeit kann bis zum Vortag (02.12) um 17.30 Uhr zurückliegen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt ist mit diesem Fall betraut und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (06157/9509-0).

