Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Einbrecher klettern auf Balkon

Zwingenberg (ots)

Nachdem sich Kriminelle am Dienstag (3.12.) zwischen 11 Uhr und 19.50 Uhr erfolglos an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Annastraße abgemüht hatten, brachen die Täter über die Balkontür ein. Mit Schmuck im Wert von etwa 100 Euro konnten sie fliehen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim in Verbindung. Telefon: 06252 / 7060.

