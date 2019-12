Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal/ Schmal-Beerbach/ Wald-Michelbach: Gestohlener VW Passat ausgebrannt

Kripo ermittelt

Lautertal/ Wald-Michelbach (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstagmorgen (3.12.) auf einem Feldweg in Schmal-Beerbach in Richtung Hutzelstraße Feuer. Die ausgerückte Freiwillige Feuerwehr aus Beedenkirchen konnte rasch den Brand löschen. Zurück blieben Reste eines Autos. Die Polizei stellte schnell fest, dass ein VW Passat Kombi vollständig ausgebrannt war. Der grüne Kombi gehört einem Landwirt aus Wald-Michelbach. Der über 20 Jahre alte Wagen, der nicht mehr betriebsfähig war, stand auf einem frei zugänglichen Abstellplatz im Ortsteil Hartenrod auf dem Grundstück des Landwirtes in der Ortsstraße. Dort wurde der Passat zwischen Sonntag (1.12.), 21 Uhr und Montag (2.12.) 13 Uhr gestohlen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die das Auto mit den amtlichen Kennzeichen HP-R 766 bemerkt haben, insbesondere zwischen dem Diebstahl und dem Brand. Alle Hinweise hierzu, werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

