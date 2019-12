Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Wohnwagen gestohlen (DA-HP 560)/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Einen auf einem umzäunten Abstellplatz in der Messeler-Park-Straße abgestellten weißen Wohnwagen der Marke Hobby im Wert von rund 30.000 Euro, wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, den 27.November und Dienstag (03.12.) von Kriminellen auf bislang unbekannte Weise gestohlen. An dem Wohnwagen ist das amtliche Kennzeichen DA-HP 560 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Wohnwagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer 06151/969-3810 zu melden.

