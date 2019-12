Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden gesucht !!!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mörfelden-Walldorf: Am 03.12.2019 gegen 17:40 Uhr fuhr ein unbekannter PKW die Friedrich-Ebert-Straße vom Bahnhof Mörfelden kommend in Richtung Frankfurter Straße. Dabei kollidiert dieser PKW mit dem Außenspiegel eines ordnungsgemäß parkenden PKW (Opel Adam), beschädigt diesen und entfernt sich im Anschluss unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 / 40060 in Verbindung zu setzen.

