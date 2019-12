Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots)

Am Dienstagmittag (03.12.2019), zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in der Walther-Rathenau-Straße in Michelstadt eine Verkehrsunfallflucht.

Im genannten Zeitraum wurde eine silberne Mercedes B-Klasse durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 1500EUR. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0, FAX: 06062-953-115 oder eMail: pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

