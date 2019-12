Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Zigarettenautomat hält Aufbruchsversuchen stand

Messel (ots)

Gleich zwei Mal versuchten Kriminelle einen Zigarettenautomaten in der Langgasse aufzubrechen und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Am Dienstagmorgen (03.12) stellte ein Zeuge erneut den beschädigten Automaten fest. Erst am vergangenem Mittwoch (27.11) musste dieser Zigarettenautomat repariert werden, nachdem bislang unbekannte Täter versucht hatten, diesen aufzubrechen. In beiden Fällen brachen die Diebe unverrichteter Dinge ihr Vorhaben ab. Wie lange die Tatzeit zurückliegt, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers prüfen auch, ob es sich bei den beiden Fällen um die gleichen Täter gehandelt haben könnte. Zeugen der Taten, werden gebeten, sich zu melden (06151/969-0).

