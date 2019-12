Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei sucht wichtige Unfallzeugin

Michelstadt (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (28.11.), gegen 7.35 Uhr ereignete sich in der Erbacher Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein vor einer Bäckerei geparkter Nissan wurde hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem vorbeifahrenden Bus beschädigt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. An dem Nissan entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hinter dem Linienbus soll eine Autofahrerin mit einem schwarzen VW Golf gefahren sein, die den Unfall vermutlich beobachtete und Zeugin des Geschehens gewesen sein dürfte. Die Wagenlenkerin wird gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell