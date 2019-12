Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Fremder Mann im Auto

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am frühen Dienstagmorgen (03.12) mit, dass ein fremder Mann im Auto eines Nachbarn sitzen würde. Kurz vor 4 Uhr soll der Mann versucht haben, ein in der Spessartstraße geparktes Auto zu stehlen. Dabei löste der Dieb die Alarmanlage des Fahrzeugs aus und flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Taunusstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Der Täter soll während der Tat dunkel gekleidet gewesen sein und hatte nach Zeugenangaben eine dunkle Mütze auf. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell