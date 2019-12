Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Ungebetene Gäste im Mehrfamilienhaus

Wohnungstür aufgehebelt

Lampertheim (ots)

Ungebetene Besucher haben im Verlauf des Montags (2.12.) ihr Unwesen in einem fünfstöckigen Wohnhaus in der Martin-Kärcher-Straße getrieben, dort eine Wohnungstür aufgehebelt und in den Räumen nach Beute gesucht. Dabei verursachten sie einen Schaden von mindestens 1000 Euro und erbeuteten eine geringe Summe Geld. Die Heppenheimer Kripo ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (Rufnummer 06252/7060)

