Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad-König/ Nieder-Kinzig: Wasserhäuschen mit Farbe großflächig beschmiert

1200 Euro Sachschaden

Bad-König/Nieder-Kinzig (ots)

Ein Wasserhäuschen in der Darmstädter Straße geriet in den vergangenen Tagen in das Visier von Kriminellen. Am Montagnachmittag (2.12.) waren die großflächigen Farbschmierereien entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Ein konkreter Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1200 Euro geschätzt. Die Polizei in Erbach ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06062/9530 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell