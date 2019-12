Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Biblis (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde haben Kriminelle ihr Unwesen am Sonntagnachmittag (1.12.) in der Heinrichstraße getrieben und auf der Suche nach Wertvollem ein Einfamilienhaus heimgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter am späten Nachmittag über einen Nebeneingang gewaltsam Zugang zu dem Anwesen und erbeuteten nach mutmaßlich zwei Modellhubschrauber. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Heppenheimer Kripo unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

