Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster - Radfahrer angefahren, Autofahrer geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Montagmorgen (02.12.) kurz vor 7 Uhr wurde ein Fahrradfahrer von einem hellen Auto angefahren. Der Fahrradfahrer fuhr mit einem blauen Mountainbike in Münster auf der Darmstädter Straße. Der PKW kam aus der Stettiner Straße und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß ohne Sturz des Fahrradfahrers. Er wurde dabei allerdings leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete in Richtung Ortsmitte Münster. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Berufsverkehr.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06171 9656-0 entgegen.

