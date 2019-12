Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Aufmerksame Anwohner schlagen Einbrecher in die Flucht

Büttelborn (ots)

In ein Firmengebäude in der Darmstädter Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (01.12.), gegen 5.00 Uhr, ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in einen Bürokomplex der Firma sowie in das angrenzende Wohnhaus. Beim Versuch eine Tür aufzubrechen, machten die Kriminellen anschließend derart Lärm, dass Anwohner auf die Tat aufmerksam wurden. Als die ungebetenen Besucher dies bemerkten, flüchteten sie sofort zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die beiden Flüchtigen sollen 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und sich in gebrochenem Deutsch unterhalten haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

