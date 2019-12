Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Auto beschädigt Außenspiegel und flüchtet

Bickenbach (ots)

Zum Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei in Pfungstadt Zeugen einer Unfallflucht. In der August-Bebel-Straße wurde am Donnerstagnachmittag (28.11) der Außenspiegel eines dort geparkten Opel Astras beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ein vorbeifahrendes Auto den Außenspiegel gestreift haben. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon. Wie sich nach ersten Ermittlungen herausstellte, soll sich eine junge, blonde Frau nach dem Halter des beschädigten Autos erkundigt haben. Ob es sich bei der jungen Frau womöglich um die Verursacherin handelte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt zu melden (06157-95090).

