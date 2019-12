Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Mit Flasche attackiert

Täter flüchtet

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern endete am Samstagmorgen (30.11) für einen 53-jährigen Mann im Krankenhaus. Gegen 7 Uhr sollen die beiden Widersacher in einer Gaststätte in der Seeheimer Straße in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Die Streitigkeit gipfelte schlussendlich darin, dass der Kontrahent seinem 53-Jährigen Widersacher mit einer Flasche attackiert haben soll. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung der Heidelberger Landstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Als etwa 28 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und von normaler Statur, wurde der Flüchtige beschrieben. Zudem soll er kurze, blonde Haare gehabt haben und war während der Tat dunkel gekleidet. Hinweise zu dem beschriebenen Täter oder zu der Tat, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt entgegen (06157/9509-0).

