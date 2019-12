Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Hochwertiges E-Bike entwendet

Darmstadt (ots)

Auf ein im Asterweg an einer Straßenlaterne abgestelltes E-Bike im Wert von rund 1500 Euro hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (29.11.), 16 Uhr und Samstagvormittag (30.11.), 11 Uhr, abgesehen. Bei dem weißen Fahrrad handelt es sich um das Modell "Fashion E.02" vom Hersteller Dancelli. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter beziehungsweise dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizireviers in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell