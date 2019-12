Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Roller vor Bäckerei entwendet

Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots)

Am Samstag (30.11.), in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 9 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter einen blauen Motorroller vom Hersteller Yamaha entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls parkte das Fahrzeug vor einer Bäckerei in der Darmstädter Straße, versehen mit dem Kennzeichen CJV327.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Bensheim (Dezentrale Ermittlungsgruppe) unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen.

