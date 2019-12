Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zwei Unterstände für Einkaufswagen beschädigt

4000 Euro Sachschaden

Lorsch (ots)

Noch unbekannte Vandalen haben in der Nacht zum Samstag (29.-30.11.) ihr Unwesen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marie-Curie-Straße getrieben. Zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr beschädigten die Täter auf noch nicht bekannte Weise die Plexiglasscheiben der Einkaufswagenhäuschen und verursachten einen erheblichen Schaden, der derzeit auf mindestens 4000 Euro geschätzt wird. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtig Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06252/7060, in Verbindung zu setzen.

