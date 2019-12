Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Tasche aus Auto entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Riedstraße geparkter blauer Opel geriet am Freitagnachmittag (29.11.) zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr in das Visier von Kriminellen. Um an eine im Auto liegenden Tasche zu gelangen, schlugen die Täter die Seitenscheibe ein, schnappten sich ihre Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

