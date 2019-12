Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen: Verkehrsunfallflucht

Babenhausen (ots)

Am Samstag (30.11.) wurde in der Zeit von 14:00-14:20 Uhr ein grauer 1er-BWM, welcher auf dem gemeinsamen Parkplatz der dortigen Volksbank und eines Einkaufsmarktes parkte, von einem vermutlich ein-/ausparkenden Pkw beschädigt. In Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 3500EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen. Berichterstatterin: Becker, POK'in

