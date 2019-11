Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Alte Bergstraße

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27.11-28.11.) zwischen 19.45 und 06.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Passat, der in der Alte Bergstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Fahrertür und des Seitenspiegels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Berichterstatter: Lange, PK (Pst. Pfungstadt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Hotz, POK´ in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell