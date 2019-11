Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach-Seckmauern: Brand im Keller

Lützelbach-Seckmauern (ots)

Am Freitagabend (29.11.2019) gegen 21:45 Uhr kam es in einem Wohnhaus im Lützelbacher Ortsteil Seckmauern zu einem Brand in einem Gewölbekeller in einem Wohnhaus. Ein Bewohner wurde durch den auslösenden Rauchmelder alarmiert. Mit Unterstützung einer anderen Hausbewohnerin konnte der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr fast selbständig gelöscht werden. Nach bisherigen Ermittlungen war ein technischer Defekt eines Elektrogerätes die Brandursache. Beide Hausbewohner und eine weitere Frau atmeten Rauchgase ein und wurden deshalb zur ärztlichen Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf 10.000 EUR belaufen. Die freiwilligen Feuerwehren Lützelbach, Seckmauern und Haingrund kamen ebenso wie ein Notarzt, drei Rettungsfahrzeuge und eine Streife der PSt. Höchst zum Einsatz.

