Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schwarzen Jaguar gestohlen

Darmstadt-Arheilgen (ots)

In der Gruberstraße, Ecke Schwippertweg, entwendeten Diebe am Donnerstag (28.11) ein schwarzes Auto der Marke Jaguar. Auf bislang unbekannte Weise erbeuteten die Täter in der Zeit zwischen 1 Uhr und 12.30 Uhr das Fahrzeug. Zuletzt war der Jaguar mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-LM 666" versehen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

