Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Täter lassen Schmuck mitgehen

Einhausen (ots)

Am Donnerstag (28.11.) in der Zeit zwischen 16 Uhr und 22 Uhr sind noch unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Jägersburger Straße eingebrochen und haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden die Kriminellen fündig und entwendeten Schmuck. Über die rückwärtig gelegene Terrassentür hatten sich die Täter zuvor gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge traten sie auch die Flucht über den rückwärtig gelegenen Gartenbereich und dem dort angrenzenden Feldstück an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie ein Fahrzeug zur weiteren Flucht verwendeten.

Die Kripo in Heppenheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer zum Tatzeitpunkt am Tatort oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die sich auf Fahrzeuge oder Personen beziehen, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06252/7060).

