Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Exhibitionist in Lessingstraße

Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Ein noch Unbekannter zeigte sich am Donnerstagnachmittag (28.11.) kurz nach 14 Uhr, in der Lessingstraße gegenüber einem 10-Jährigen in schamverletzender Weise. Als der Junge sich hilfesuchend an eine Passantin wandte, trat der Täter sofort die Flucht an.

Der Unbekannte wird als etwa 1,70 Meter groß, männlich und mit "jugendlichem Aussehen" beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine graue Jacke und schwarze Schuhe. Er führte einen grauen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

