Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Gemarkung Groß-Umstadt/B 45: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Groß-Umstadt (ots)

Am 28.11.2019, gegen 15:55 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Groß-Umstadt auf der B 45 ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Eine 62-jährige PKW-Fahrerin aus Bad König befuhr die B45 aus Richtung Höchst in Richtung Groß-Umstadt und beabsichtigte an der Einmündung B 426 / Otzberg nach links in die abzubiegen.

Hierbei übersah sie die ihr entgegenkommende 22-jährige PKW Fahrerin aus Höchst, welche die B 45 aus Richtung Groß-Umstadt in Richtung Höchst befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch diese erheblich beschädigt wurden. Nach ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtsachschaden auf ca. 20.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt, es kam durch halbseitige Sperrung der B 45 in Fahrtrichtung Höchst zu erheblichem Rückstau.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Wiebelsbach, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.

Berichterstatterin: Farrenkopf, POK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Meyerdierks, PHK

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell