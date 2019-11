Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Gaststätteneinbrecher lassen auch Auto mitgehen (HP-BK 181)

Viernheim (ots)

Eine Gaststätte in der Georg-Büchner-Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (28.11.), gegen 3.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen über das Dach in das Lokal ein und brachen dort anschließend drei Geldspielautomaten auf. Ihnen fiel das darin befindliche Geld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Zudem entwendeten sie im Thekenbereich den Schlüssel eines in Tatortnähe geparkten grauen VW Fox mit dem Kennzeichen HP-BK 181 und stahlen das Fahrzeug.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen VW geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/93770 zu melden.

