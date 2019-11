Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fußgänger auf Zebrastreifen von Auto erfasst und schwer verletzt

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag (28.11.) ereignete sich ein Unfall in der Alexanderstraße, bei dem ein 55 Jahre alter Fußgänger auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt wurde. Gegen 9.30 Uhr hatte der Darmstädter versucht die Straße zu überqueren, als er von einem 84-jährigen Autofahrer, der in Richtung Dieburger Straße unterwegs war, mutmaßlich übersehen wurde. Mit schweren Verletzungen wurde der 55-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich vom Cityring auf die Alexanderstraße bis etwa 10.30 Uhr gesperrt.

