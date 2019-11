Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Darmstadt (ots)

Ungebetene Besucher haben in der Nacht zum Mittwoch (26.-27.11.) ihr Unwesen in der Pankratiusstraße getrieben und die Räume eines Kindergartens heimgesucht.

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen Beute machten, nachdem sie die Räume nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ist abschließen noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe-City der Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

