POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Einbruch in Friseursalon

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (26.11.),in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, haben bislang noch unbekannte Diebe einen Friseursalon in der Behringstraße heimgesucht. Sie erbeuteten Bargeld und Schneidewerkzeug und suchten damit das Weite. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

