Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Am Mittwoch (27.11.) kam es gegen 16:00 Uhr in der Maria-Goeppert-Straße, in Fahrtrichtung Rheinstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Die noch unbekannte Fahrerin eines roten Kleinwagens fuhr einem grauen Opel-Vectra auf, sodass die hintere Stoßstange beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Die Fahrerin des roten Kleinwagens fuhr anschließend von der Unfallstelle davon. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt die Polizeistation in Griesheim unter der Telefonnummer 06155/ 83850 entgegen.

Berichterstatterin: PK'in Schranz (PSt. Griesheim)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

PHK Tilsner, stellv. Dienstgruppenleiter (1. Polizeirevier)

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell