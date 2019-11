Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Groß-Umstadt Bisher unbekannte Zeugin gesucht, welche möglicherweise angefahren wurde.

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag (22.11.) kam es in Groß-Umstadt gegen 17:55 Uhr an der Haltestelle "Medic-Center" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger aus Groß-Umstadt fuhr in Höhe einer Verkehrsinsel auf die entgegengesetzte Fahrspur und kollidierte dort frontal mit einem gerade anfahrenden Linienbus. Durch den Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im weiteren Verlauf versuchten Passanten und Fahrgäste des Linienbusses den Unfallverursacher an der Weiterfahrt zu hindern. Hierbei wurde durch die Zeugen Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Trotz der Bemühungen der Zeugen gelang dem 59-jährigen die Flucht. Der Unfallverursacher konnte noch am gleichen Abend vorläufig festgenommen werden. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sowie seine Fahrerlaubnis vorläufig abgeben. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen wurde bekannt, dass sich eine Zeugin vor das Fahrzeug des Unfallverursachers gestellt hat um ihn an der Flucht zu hindern Die Polizeistation Dieburg bittet die Dame nun dringend sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 96 56 0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Berichterstatter: POK Castner

